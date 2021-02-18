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Кашшаи допустил возможность полной отмены географического принципа для судей

Кашшаи допустил возможность полной отмены географического принципа для судей
Футбол / РПЛ 0
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Глава департамента судейства Российского футбольного союза Виктор Кашшаи прокомментировал смягчение географического принципа для судей.

«К сожалению, с приходом ковида в начале сезона мы постарались смягчить ограничения, связанные с географической принадлежностью. Мы сняли ограничения с москвичей, они могут судить московские клубы. Что касается Санкт-Петербурга, на данный момент мы не поднимали этот вопрос. Может быть, мы полностью откажемся от географической принадлежности. На данный момент мы отказываемся шаг за шагом, и, как вы видите, резервные судьи представляют свой же регион. В Питере работал Бобровский, Жабченко в Краснодаре и так далее. Шаг за шагом мы уйдём от географической принадлежности», — передаёт слова Кашшаи корреспондент «Чемпионата» Салават Муртазин.

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