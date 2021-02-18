Кашшаи рассказал о дальнейшей судьбе арбитра Еськова, завершившего карьеру после скандала

Глава департамента судейства Российского футбольного союза Виктор Кашшаи рассказал, чем будет заниматься арбитр Алексей Еськов.



«Лично я не был рад тому, что Алексей сообщил о прекращении своей карьеры по личным причинам. Потому что он был судьёй первой группы. После того как он ушёл, мы знаем, что Алексей вернулся в академию РФС для обучения арбитров. Мы счастливы, что он будет работать с молодыми судьями. Они будут получать его опыт. Это хороший путь, новое поколение арбитров будет иметь опыт работы с судьями международного уровня. Мы счастливы, что Еськов не ушёл из судейства», — передаёт слова Кашшаи корреспондент «Чемпионата» Салават Муртазин.



Напомним, в прошлом году Еськов приостановил профессиональную карьеру, а затем завершил её по состоянию здоровья. В летнем матче «Спартак» – «Сочи» (2:2) арбитр отвечал за VAR. Красно-белые вели со счётом 2:0, но пропустили два гола с пенальти, первый из которых многим показался спорным, а второй и вовсе ошибочным. После этого судья провалил проверку на детекторе лжи.