Получивший перелом черепа Хименес вернулся к тренировкам
Главный тренер «Вулверхэмптона» Нуну Эшпириту Санту сообщил, что нападающий Рауль Хименес вернулся к тренировкам.
«Он уже участвовал в некоторых тренировках. Его состояние улучшается, у него всё хорошо. Мы должны быть очень осторожными и соблюдать все предписания, но нужно и сохранять позитивный настрой, потому что у Рауля всё хорошо. Мы очень рады, но знаем, что восстановление займёт время. Он движется в правильном направлении», — цитирует Санту Daily Mail.
В матче 10-го тура английской Премьер-лиги с «Арсеналом» Хименес столкнулся с Давидом Луисом. Мексиканского футболиста унесли на носилках с поля — ему потребовалась кислородная маска. Позднее выяснилось, что Хименес получил перелом черепа.
Нападающий «Вулверхэмптона» Рауль Хименес пришёл в сознание
Рекомендуем вам
- 18 февраля 2021
-
20:42
-
20:33
-
20:19
-
20:17
-
20:03
-
19:51
-
19:51
-
19:44
-
19:43
-
19:36
-
19:24
-
19:07
-
19:03
-
18:46
-
18:43
-
18:29
-
18:14
-
18:09
-
17:57
-
17:52
-
17:40
-
17:34
-
17:26
-
17:21
-
17:19
-
17:11
-
17:10
-
17:05
-
17:03
-
17:00
-
16:55
-
16:43
-
16:40
-
16:38
-
16:28
Партнерский контент
Рекомендуем вам