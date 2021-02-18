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Получивший перелом черепа Хименес вернулся к тренировкам

Получивший перелом черепа Хименес вернулся к тренировкам
Футбол / Англия 0

Главный тренер «Вулверхэмптона» Нуну Эшпириту Санту сообщил, что нападающий Рауль Хименес вернулся к тренировкам.

«Он уже участвовал в некоторых тренировках. Его состояние улучшается, у него всё хорошо. Мы должны быть очень осторожными и соблюдать все предписания, но нужно и сохранять позитивный настрой, потому что у Рауля всё хорошо. Мы очень рады, но знаем, что восстановление займёт время. Он движется в правильном направлении», — цитирует Санту Daily Mail.

В матче 10-го тура английской Премьер-лиги с «Арсеналом» Хименес столкнулся с Давидом Луисом. Мексиканского футболиста унесли на носилках с поля — ему потребовалась кислородная маска. Позднее выяснилось, что Хименес получил перелом черепа.

Нападающий «Вулверхэмптона» Рауль Хименес пришёл в сознание
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