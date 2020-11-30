Нападающий «Вулверхэмптона» Рауль Хименес пришёл в сознание

В матче 10-го тура английской Премьер-лиги встречаются лондонский «Арсенал» и «Вулверхэмптон». Встреча проходит на домашнем стадионе «пушкарей» «Эмирейтс». Идёт 75-я минута матча, счёт — 2:1 в пользу гостей.
Как сообщает Sky Sports, мексиканский форвард «волков», находящийся в больнице, пришёл в сознании и хорошо реагирует на лечение.
Напомним, на 5-й минуте матча случилось страшное столкновение головами — пострадали Давид Луис и Рауль Хименес. У бразильца оказался разбит лоб, на лице много крови. У игрока «волков» всё более серьёзно. Пауза затянулась на 10 минут. В итоге Хименеса унесли на носилках с поля — ему потребовалась кислородная маска. Давид Луис продолжит встречу с перебинтованной головой, но в перерыве был заменён.
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Перед началом матча подопечные Микеля Артеты набрали 13 очков и занимают 14-е место в турнирной таблице английской Премьер-лиги. «Волки» (14) — на 11-м месте.
«Чемпионат» ведёт прямую текстовую трансляцию встречи.
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