Гарет Бэйл забил гол и отдал результативную передачу за «Тоттенхэм» впервые с 2013 года
В первом матче 1/16 финала Лиги Европы «Тоттенхэм Хотспур» встретился с австрийским «Вольфсбергом». К перерыву «шпоры» вели со счётом 3:0. Полузащитник лондонской команды Гарет Бэйл забил гол и отдал результативную передачу.
По данным OptaJoe, валлиец не делал подобного с апреля 2013 года. Тогда Бэйл забил гол и отдал результативную передачу в матче с «Манчестер Сити» на «Уайт Харт Лейн» в Лондоне.
Ответный матч «Тоттенхэма» и «Вольфсберга» состоится 24 февраля в Лондоне (Англия). Действующим обладателем титула является «Севилья». Испанская команда переиграла в финале турнира миланский «Интер». «Вольфсберг», заняв второе место в группе K, попал в 1/16 финала Лиги Европы. «Тоттенхэм» занял первое место в турнирной таблице группы J.
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