Спортдиректор «Тамбова» высказался о возможном лишении клуба лицензии

Спортивный директор «Тамбова» Павел Худяков прокомментировал ситуацию, связанную с возможным лишением клуба лицензии. По его словам, на данный момент ещё остаётся шанс, что команда сыграет матч Кубка России с «Локомотивом» и доиграет весеннюю часть чемпионата.
«Завтра в 10 утра состоится заседание комиссии РФС. Будет рассматриваться вопрос о лишении лицензии ФК «Тамбов». И такое решение будет принято, если мы не сыграем матч Кубка с «Локомотивом». Тогда будет лишение лицензии и снятие со всех турниров, в том числе и с чемпионата. Но сейчас ещё есть время, чтобы мы обсудили ситуацию с футболистами, они временно сняли свои претензии к клубу. Тогда нам откроют заявку и мы сможем сыграть матч Кубка и весеннюю часть чемпионата.
Лига перечислит деньги клубу, и чемпионат завершится тем составом участников, которым начинался. С игроками мы сейчас находимся в диалоге. Делается всё для того, чтобы ситуация разрешилась благополучно. И самое главное, нужно поблагодарить РФС и РПЛ за то, что эти организации принимают участие в решении проблемы и идут нам навстречу по всем вопросам», — сказал Худяков в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Панковым.
- 18 февраля 2021
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