Ультрас киевского «Динамо»: Луческу, уходи! Суркисы — позор

На матче 1/16 финала Лиги Европы УЕФА «Динамо» Киев — «Брюгге» украинские ультрас устроили акцию протеста против главного тренера киевлян Мирчи Луческу и президента клуба Игоря Суркиса.
Фанаты «Динамо» развернули достаточно массивные баннеры с надписями «Луческу, уходи!» и «Суркисы — позор «Динамо».
Напомним, Мирча Луческу возглавил «Динамо» перед началом сезона-2020/2021. Фанаты команды скептически восприняли назначение румынского специалиста, поскольку ранее он возглавлял принципиального соперника киевского клуба — донецкий «Шахтёр».
В первом матче 1/16 финала Лиги Европы киевское «Динамо» сыграло вничью с «Брюгге». Встреча проходила на стадионе «НСК «Олимпийский» в Киеве и завершилась со счётом 1:1. Ответный матч между «Брюгге» и «Динамо» состоится 25 февраля на стадионе «Ян Брейдель» в Брюгге.
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