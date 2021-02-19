Мусаев рассказал о травме Сафонова

Главный тренер «Краснодара» Мурад Мусаев прокомментировал отсутствие голкипера Матвея Сафонова в заявке на матч с загребским «Динамо» (2:3).

«Матвей Сафонов сможет присоединиться к общей группе через две недели. Он пропустил большое количество времени, ему нужно набирать форму. Мы решили заявить его за вторую команду. Возможно, какие-то домашние матчи он проведёт там, чтобы быстрее восстановиться. Это решение не связано с какой-то серьёзной травмой, новых травм нет. Никаких других проблем с Матвеем также нет. Это обычное рабочее решение, мы также заявили Стоцкого за вторую команду, так как в ближайшее время он тоже присоединится к общей группе. Это привычная для нас практика», — передаёт слова Мусаева корреспондент «Чемпионата» Виктория Давыдова.

Ответный матч пройдёт в Хорватии 25 февраля.