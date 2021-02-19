Мусаев: не оцениваю игроков на пресс-конференциях. Для Городова не будет исключений

Главный тренер «Краснодара» Мурад Мусаев после проигрыша в первом матче 1/16 финала Лиги Европы с загребским «Динамо» (2:3) отказался оценить игру голкипера Евгения Городова.
«Я никогда не оцениваю футболистов на пресс-конференциях, для Городова не будет исключений. Мы сегодня проиграли все вместе. Нет виноватого, на которого можно было бы спихнуть всю вину. Мы вместе несём ответственность, и мы все вместе должны исправить сложившуюся ситуацию», — передаёт слова Мусаева корреспондент «Чемпионата» Виктория Давыдова.
В первом матче 1/16 финала Лиги Европы «Краснодар» проиграл загребскому «Динамо». Встреча проходила в Краснодаре на одноимённом стадионе и завершилась со счётом 2:3. На 15-й минуте счёт открыл форвард «Динамо» Бруно Петкович, ассистировал ему Мислав Оршич. Спустя 13 минут счёт сравнял нападающий краснодарцев Маркус Берг. В начале второго тайма Петкович оформил дубль, голевую передачу вновь отдал Оршич. Виктор Классон восстановил равновесие в счёте, ассистировал ему Берг. Полузащитник Ияйи Атимвен вывел загребскую команду вперёд.
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