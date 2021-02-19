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Артета: «Арсеналу» надо быть более безжалостным. Мы полностью доминировали над «Бенфикой»

Артета: «Арсеналу» надо быть более безжалостным. Мы полностью доминировали над «Бенфикой»
Футбол / Лига Европы 0
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Главный тренер «Арсенала» Микель Артета прокомментировал результат первого матча 1/16 финала Лиги Европы с «Бенфикой».

Встреча прошла в Риме. Португальская команда открыла счёт 55-й минуте с пенальти, а всего спустя 2 минуты «канониры» восстановили равновесие. Итоговый счёт — 1:1. Ответный матч состоится 25 февраля.

«Мы полностью доминировали и создали несколько явных моментов. Нам надо быть более безжалостными. Разочаровало то, как мы пропустили гол. Мы просто отдали им мяч, и счёт стал 1:1. Нерасторопно действовали во время углового и привезли себе пенальти, но здорово отреагировали и забили отличный гол. Мы пытались сохранять этот уровень, но в последние 20 минут обе команды выдохлись. В целом мы заслуживали большего», — цитирует Артету BBC со ссылкой на BT Sport.

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