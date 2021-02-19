Смолов, Ларионов и Панарин вошли в рейтинг самых стильных мужчин в 2021 году от GQ Russia

Журнал GQ Russia представил рейтинг 100 самых стильных мужчин в 2021 году. В список вошли сразу несколько спортсменов.
Из российских спортсменов выше всех в рейтинге оказался нападающий московского «Локомотива» Фёдор Смолов. Футболист занял 18-е место. Главный тренер молодёжной сборной России по хоккею Игорь Ларионов расположился на 33-й строчке, а борец Андрей Купреев — на 49-й. Наконец, хоккеист «Нью-Йорк Рейнджерс» Артемий Панарин занял 64-е место.
Лидером рейтинга среди всех спортсменов стал ирландский боец смешанных боевых искусств Конор Макгрегор, которого поставили на 13-е место. Баскетболист «Вашингтон Уизардс» Расселл Уэстбрук оказался на 40-й строчке. В топ-100 также вошли футболист лондонского «Арсенала» Эктор Бельерин (60-е место) и автогонщик Льюис Хэмилтон (85).
- 19 февраля 2021
-
11:50
-
11:35
-
11:31
-
11:16
-
10:50
-
10:47
-
10:40
-
10:37
-
10:15
-
10:14
-
10:08
-
10:00
-
09:38
-
09:32
-
08:30
-
07:46
-
07:19
-
07:06
-
04:50
-
04:09
-
03:50
-
03:21
-
03:00
-
02:41
-
02:31
-
02:15
-
01:56
-
01:42
-
01:22
-
01:00
-
00:57
-
00:54
-
00:53
-
00:53
-
00:27