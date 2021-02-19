Смолов, Ларионов и Панарин вошли в рейтинг самых стильных мужчин в 2021 году от GQ Russia

Журнал GQ Russia представил рейтинг 100 самых стильных мужчин в 2021 году. В список вошли сразу несколько спортсменов.



Из российских спортсменов выше всех в рейтинге оказался нападающий московского «Локомотива» Фёдор Смолов. Футболист занял 18-е место. Главный тренер молодёжной сборной России по хоккею Игорь Ларионов расположился на 33-й строчке, а борец Андрей Купреев — на 49-й. Наконец, хоккеист «Нью-Йорк Рейнджерс» Артемий Панарин занял 64-е место.



Лидером рейтинга среди всех спортсменов стал ирландский боец смешанных боевых искусств Конор Макгрегор, которого поставили на 13-е место. Баскетболист «Вашингтон Уизардс» Расселл Уэстбрук оказался на 40-й строчке. В топ-100 также вошли футболист лондонского «Арсенала» Эктор Бельерин (60-е место) и автогонщик Льюис Хэмилтон (85).

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