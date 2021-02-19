Шварц — о матче со «Спартаком»: не думаем о погоде. Готовимся только к игре

Главный тренер московского «Динамо» Сандро Шварц поделился ожиданиями от предстоящего матча 1/8 финала Кубка России со «Спартаком».



«Завтра ожидаем интенсивного матча. Первая игра после зимней паузы, интенсивно тренировались. Ожидаем интересной и интенсивной игры. Мы готовимся к игре, сконцентрированы на ней, не думаем о погоде. Готовимся только к игре.



Мы знаем, что у «Спартака» есть схема в четыре защитника. Мы смотрели и готовились. Тедеско использовал эту схему ещё в «Шальке».



Последние два-три дня в Турции была холодная температура, тренировались вечером. Сегодня и завтра у нас тренировки. Мы сможем адаптироваться к погоде. Мы хорошо готовы к завтрашней игре.



У меня завтра будет самая холодная игра. Максимум было "-8". Рады вернуться в игровой ритм. Не думаю, что мороз будет мешающим фактором. Мы хотим максимально высоко пройти в Кубке. Хотим одержать победу. Не хотел бы расставлять приоритеты между Кубком и РПЛ.

У нас есть список игроков, которые в случае серии пенальти будут их пробивать, но концентрируемся на матче. Для нас важно, что мы будем играть при своих болельщиках. Играем для каждого, хотим порадовать их своей игрой. Для нас это очень важный фактор», — передаёт слова Шварца корреспондент «Чемпионата» Андрей Панков.