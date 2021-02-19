«Уфа» сделала «Спартаку» предложение по аренде Остона Урунова

«Уфа» сделала «Спартаку» предложение по трансферу полузащитника Остона Урунова.



«Мы написали письмо о том, что хотим взять Урунова в аренду, но ответа пока не получили, посмотрим. Мы готовы взять его в аренду до конца сезона и платить зарплату игроку», — сказал Шайбеков в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ариной Лавровой.



Урунов перешёл в «Спартак» из «Уфы» летом 2020 года. В нынешнем сезоне футболист из Узбекистана принял участие в 9 матчах во всех турнирах, стал автором 1 забитого мяча и заработал 2 жёлтые карточки. Действующий контракт Урунова со «Спартаком» рассчитан до 2025 года. Интернет-портал Transfermarkt оценивает трансферную стоимость полузащитника в € 1,5 млн.



«Спартак», набрав 35 очков в 19 турах, занимает третье место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги, уступая ЦСКА (37) и действующему чемпиону — «Зениту» (41). Зону еврокубков замыкает «Сочи» (33). В первом матче после перерыва красно-белые сыграют с «Рубином». Встреча пройдёт 28 февраля в Москве.