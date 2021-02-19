Моуринью ответил на вопрос про игру Бэйла и Деле Алли

Главный тренер «Тоттенхэм Хотспур» Жозе Моуринью ответил на вопрос о выступлении полузащитника Деле Алли и нападающего Гарета Бэйла в первом матче 1/16 финала Лиги Европы с «Ференцварошем» (4:1).



«Репортёры задали мне тот же вопрос до матча и после. И мой ответ был одинаковым: наша цель — побеждать, и я смотрю на выступление команды, а не конкретных игроков. Это не экзамен для всех. Футболисты «Тоттенхэма» достаточно хороши, чтобы матчи не были для них экзаменами.



Я заменил Бэйла, потому что знаю, что ему непросто играть по 90 минут. Команде в определённый момент нужна свежесть, и Ламела нам её дал. Что касается Алли, он усердно работал, получил жёлтую карточку и рисковал удалиться, учитывая, с какой лёгкостью судья наказывал наших игроков. Но Деле удалось остаться на поле. В целом я доволен всеми, в том числе двумя футболистами, о которых вы меня спросили», — цитирует Моуринью Football.London.

Гарет Бэйл: было здорово забить и помочь «Тоттенхэму». Надеюсь, это начало победной серии