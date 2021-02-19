«Просвет наметился». В «Тамбове» сообщили, что футболисты начали отказываться от претензий

Главный тренер «Тамбова» Сергей Первушин рассказал, что футболисты начали отказываться от претензий в сторону клуба, забирают заявления из палаты по разрешению споров РФС.



«Игроки действительно начали отзывать заявления из палаты, чтобы нам открыли дозаявку. Просвет наметился. Окончательных решений сами ждём с нетерпением. Здесь же главное, чтобы у нас появились финансовые возможности», — сказал Первушин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Панковым.



«Тамбов», оказавшийся на грани снятия с чемпионата России, по всей видимости, получит финансовую поддержку. Сообщалось, что Российский футбольный союз и Российская Премьер-Лига договорились о финансировании клуба. Речь идёт о примерно 300 млн рублей.



«Тамбов» в 19 матчах набрал 13 очков и занимает последнее, 16-е место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги. Лидером соревнований является «Зенит» (41).

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