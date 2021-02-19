В «Тамбове» подтвердили, что выйдут на матч с «Локомотивом»

Спортивный директор «Тамбова» Павел Худяков сообщил, что команда непременно выйдет на матч 1/8 финала Кубка России с «Локомотивом».



«С «Локомотивом» точно играем, в чемпионате тоже. Ребята отозвали заявления. Большое спасибо РФС и РПЛ за то, что оказали помощь», — сказал Худяков в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Панковым.



Напомним, «Тамбов» испытывает серьёзные финансовые проблемы. Долги клуба по зарплатам составляют более 150 млн рублей. 16 февраля стало известно, что клубы Российской Премьер-Лиги поддержали досрочное выделение «Тамбову» средств, положенных от будущих обязательных выплат со стороны РПЛ. Средства будут выделены при условии выполнения клубом остальных пунктов дорожной карты, среди которых реструктуризация долгов по заработной плате и получение гарантий о дополнительных субсидиях из других источников.



«Тамбов» набрал в 19 матчах 13 очков и занимает последнее, 16-е место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги. Лидером соревнований является «Зенит» (41).

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