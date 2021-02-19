Во время матча «Зенит» — «Арсенал» на «Газпром Арене» будет соблюдена программа чистоты

Завтра, 20 февраля, в матче 1/8 финала Кубка России санкт-петербургский «Зенит» примет на своём поле тульский «Арсенал». Клубная пресс-служба сине-бело-голубых рассказала о соблюдении санитарно-эпидемиологических требований во время первого матча на «Газпром Арене» в 2021 году.
«Клуб предоставит всем зрителям средства индивидуальной защиты — их можно получить у волонтёров на входных группах или внутри стадиона.
За сутки до матча входные группы, чаша стадиона и подтрибунные помещения будут дезинфицированы методом холодного тумана. По периметру арены размещены 300 стационарных санитайзеров. Вся территория стадиона размечена согласно требованиям социального дистанцирования.
Сине-бело-голубые убедительно просят болельщиков приходить заранее для прохождения стандартных процедур осмотра, которые могут потребовать больше времени, чем обычно», — сообщила пресс-служба «Зенита».
Помимо программы чистоты на «Газпром Арене», клубная пресс-служба также сообщила, что станция метро «Зенит» временно не работает. Добраться на стадион можно будет через станции метро «Беговая» и «Крестовский остров».
- 19 февраля 2021
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