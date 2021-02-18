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Сергей Семак: «Арсенал» — очень непростая команда. Тем интереснее будет матч

Сергей Семак: «Арсенал» — очень непростая команда. Тем интереснее будет матч
Футбол / РПЛ 0
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В субботу, 20 февраля, санкт-петербургскому «Зениту» предстоит сыграть с тульским «Арсеналом» в матче 1/8 финала Кубка России. Главный тренер сине-бело-голубых Сергей Семак оценил уровень соперника.

«Арсенал» практически не изменился по составу, как и многие другие клубы. Команда, исходя из того, что мы знаем, старается играть агрессивно, активно. Опытная команда, в которой много футболистов, которые уже достаточно поиграли в чемпионате России, хорошо готовы технически и, я думаю, тактически. Команда очень непростая. Думаю, тем интереснее будет матч», — цитирует Семака пресс-служба «Зенита».

Ранее главный тренер «Зенита» высказал мнение по поводу нового формата Кубка России. Теперь клубы, участвовавшие в еврокубках, будут подключаться к розыгрышу Кубка страны на стадии 1/8 финала.

Сергей Семак — о новом формате Кубка России: для «Зенита» это хорошо
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