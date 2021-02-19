Смородская — о проблемах «Тамбова»: нужно быстрее разрешать продажу пива на стадионах

Бывший президент «Локомотива» Ольга Смородская поделилась мнением о финансовых проблемах «Тамбова».
«Очень сложно найти спонсоров в футболе. Нужно как можно быстрее разрешать продажу пива на стадионах. Пивные компании могут прийти в клубы и помочь финансово.
Пивные партнёры не спасут бюджетные клубы? Есть местные предприниматели. Конечно, бюджеты будут небольшие, но они смогут поддержать футбол. А так, при такой узкой и плоской базе спонсоров практически невозможно найти региональных партнёров. И вместо того, чтобы расширять эту базу, у нас её только сужают.
Правильно ли сделала лига, что допустила «Тамбов» до участия в сезоне? Клуб или задержал отчётность, или дал неполную информацию на лицензировании летом. Тогда о долгах, скорее всего, никто не знал. Сейчас чемпионат уже идёт. Неправильно будет нарушать его целостность», — цитирует Смородскую «Рейтинг букмекеров».
- 19 февраля 2021
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