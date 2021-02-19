РФС подтвердил, что «Тамбов» продолжит выступление в чемпионате и Кубке России

В Российском футбольном союзе сообщили о дальнейшей судьбе «Тамбова», оказавшегося на грани снятия с чемпионата и Кубка России.



«Завершилось заседание комиссии по лицензированию. ФК «Тамбов» получил от РПЛ сумму, достаточную для разблокировки счетов, при этом также клуб смог обеспечить условия для временного снятия запрета на обновление заявки, реструктуризировав свою задолженность. ФК «Тамбов» продолжит выступление в российских футбольных соревнованиях. РФС и РПЛ будут вести регулярный мониторинг ситуации и контролировать соблюдение регламентных требований футбольным клубом «Тамбов» при участии в соревнованиях», — говорится в сообщении службы коммуникаций РФС.



«Тамбов» набрал в 19 матчах 13 очков и занимает последнее, 16-е место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги. Лидером соревнований является «Зенит» (41).

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