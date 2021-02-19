«Вулверхэмптон» — «Лидс Юнайтед»: стартовые составы команд на матч 25-го тура АПЛ

Стали известны стартовые составы «Вулверхэмптон Уондерерс» и «Лидс Юнайтед» на матч 25-го тура английской Премьер-лиги. Встреча пройдёт в Вулверхэмптоне на стадионе «Молине». Начало — в 23:00 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча.



«Вулверхэмптон»: Патрисиу, Дендонкер, Коди, Сес, Семеду, Хонни, Моутинью, Невеш, Адама Траоре, Нету, Виллиан Жозе.



Запасные: Радди, Хувер, Айт Нури, Килман, Марсал, Гиббз-Уайт, Феррейра, Отасови, Силва.



«Лидс»: Меслье, Эйлинг, Купер, Даллас, Стрёйк, Рафаэл, Шаклтон, Клих, Робертс, Харрисон, Бэмфорд.



Запасные: Касилья, Льоренте, Дэвис, Дженкинс, Хаггинс, Пабло Эрнандес, Алиоски, Элдер Кошта, Джелхардт.



«Вулверхэмптон» в 24 матчах набрал 30 очков и занимает 12-е место в турнирной таблице английской Премьер-лиги сезона-2020/2021. «Павлины» (32) — на 11-м месте. У подопечных Марсело Бьельсы один матч в запасе.