«Вулверхэмптон» — «Лидс Юнайтед»: стартовые составы команд на матч 25-го тура АПЛ

Стали известны стартовые составы «Вулверхэмптон Уондерерс» и «Лидс Юнайтед» на матч 25-го тура английской Премьер-лиги. Встреча пройдёт в Вулверхэмптоне на стадионе «Молине». Начало — в 23:00 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча.
«Вулверхэмптон»: Патрисиу, Дендонкер, Коди, Сес, Семеду, Хонни, Моутинью, Невеш, Адама Траоре, Нету, Виллиан Жозе.
Запасные: Радди, Хувер, Айт Нури, Килман, Марсал, Гиббз-Уайт, Феррейра, Отасови, Силва.
«Лидс»: Меслье, Эйлинг, Купер, Даллас, Стрёйк, Рафаэл, Шаклтон, Клих, Робертс, Харрисон, Бэмфорд.
Запасные: Касилья, Льоренте, Дэвис, Дженкинс, Хаггинс, Пабло Эрнандес, Алиоски, Элдер Кошта, Джелхардт.
«Вулверхэмптон» в 24 матчах набрал 30 очков и занимает 12-е место в турнирной таблице английской Премьер-лиги сезона-2020/2021. «Павлины» (32) — на 11-м месте. У подопечных Марсело Бьельсы один матч в запасе.
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