«Борнмут» попросил у «Монреаля» разрешение на ведение переговоров с Тьерри Анри

«Борнмут» определился с главным кандидатом на должность главного тренера — им стал Тьерри Анри, ныне работающий в команде MLS «Клюб де Фут Монреаль».
По сообщениям Sky Sports, совет директоров «вишен» попросил разрешения у руководства канадского клуба на проведение переговоров с главным тренером сине-бело-чёрных Тьерри Анри.
Анри занял свой нынешний пост в ноябре 2019 года, когда клуб ещё носил название «Монреаль Импэкт», и в первом сезоне под его руководством команда впервые с 2016 года вышла в плей-офф. В настоящее время французский специалист готовит команду к новому сезону MLS, который начнётся в апреле.
В 2016–2018 годах Анри работал ассистентом главного тренера сборной Бельгии, а с октября 2018-го по январь 2019-го француз был главным тренером «Монако».
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