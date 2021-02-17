Источник: Тьерри Анри станет новым главным тренером «Борнмута»

Главный тренер «Монреаль Импэкт» Тьерри Анри возглавит «Борнмут», выступающий в Чемпионшипе, утверждает Mirror.

В английском клубе уверены, что Анри согласился принять их предложение.

43-летний Анри возглавлял список кандидатов на пост главного тренера «Борнмута», в который также входили бывший одноклубник Тьерри, экс-полузащитник «Арсенала» Патрик Виейра, бывший защитник «Челси» Джон Терри и экс-наставник «Хаддерсфилда» Дэвид Вагнер.

В 2016-2018 годах Анри работал ассистентом главного тренера сборной Бельгии. В октябре 2018 года француз был назначен главным тренером «Монако». В январе 2019 года из-за конфликта с рядом игроков клуб временно отстранил Анри от обязанностей главного тренера команды, после чего Тьерри был уволен со своей должности из-за неудовлетворительных результатов работы. В ноябре 2019 года канадский клуб «Монреаль Импэкт», выступающий в MLS, объявил о назначении Анри на пост главного тренера.