Источник: Тьерри Анри станет новым главным тренером «Борнмута»

Главный тренер «Монреаль Импэкт» Тьерри Анри возглавит «Борнмут», выступающий в Чемпионшипе, утверждает Mirror.
В английском клубе уверены, что Анри согласился принять их предложение.
43-летний Анри возглавлял список кандидатов на пост главного тренера «Борнмута», в который также входили бывший одноклубник Тьерри, экс-полузащитник «Арсенала» Патрик Виейра, бывший защитник «Челси» Джон Терри и экс-наставник «Хаддерсфилда» Дэвид Вагнер.
В 2016-2018 годах Анри работал ассистентом главного тренера сборной Бельгии. В октябре 2018 года француз был назначен главным тренером «Монако». В январе 2019 года из-за конфликта с рядом игроков клуб временно отстранил Анри от обязанностей главного тренера команды, после чего Тьерри был уволен со своей должности из-за неудовлетворительных результатов работы. В ноябре 2019 года канадский клуб «Монреаль Импэкт», выступающий в MLS, объявил о назначении Анри на пост главного тренера.
- 17 февраля 2021
-
20:24
-
20:17
-
20:15
-
20:10
-
20:06
-
20:00
-
19:53
-
19:45
-
19:36
-
19:24
-
19:19
-
19:14
-
19:09
-
19:07
-
19:03
-
18:56
-
18:37
-
18:36
-
18:28
-
18:25
-
18:20
-
18:13
-
18:01
-
17:52
-
17:35
-
17:21
-
17:16
-
17:01
-
16:52
-
16:33
-
16:29
-
16:11
-
16:07
-
15:57
-
15:48