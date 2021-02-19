«ПСЖ» намерен выкупить Флоренци у «Ромы» летом

«Пари Сен-Жермен» намерен выкупить у римской «Ромы» флангового защитника Алессандро Флоренци. Сейчас 29-летний итальянец выступает за парижан на правах аренды.
Как утверждает L'Equipe, руководство и тренерский штаб «ПСЖ» довольны выступлениями Флоренци, поэтому хотят подписать игрока на постоянной основе по окончании аренды. Сообщалось, что сумма выкупа в контракте Алессандро с парижским клубом — € 9 млн. Transfermarkt оценивает игрока в € 15 млн.
«ПСЖ» арендовал Флоренци в сентябре 2020 года. Вторую половину прошлого сезона игрок провёл в аренде в «Валенсии». Цвета «Ромы» итальянец защищал на протяжении практически всей карьеры.
В нынешнем сезоне Флоренци провёл 25 матчей во всех турнирах, забил 2 гола и отдал 1 результативную передачу. «ПСЖ», набрав 54 очка в 25 турах, занимает второе место в турнирной таблице французкой Лиги 1.
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