«Ты нам нужен». Министр спорта Франции просит Килиана Мбаппе не уезжать из страны

Бывшая чемпионка мира по плаванию, а ныне министр спорта Франции Роксана Марасиняню публично призвала французского нападающего «Пари Сен-Жермен» Килиана Мбаппе остаться в Лиге 1.
«Килиан, оставайся во Франции. Мы хотим и дальше смотреть, как ты играешь здесь. Ты нам нужен, ты нужен публике, «ПСЖ» нужен тебе, а нашим молодым людям нужны образцы для подражания и примеры, на которые они могли бы равняться. Пожалуйста, не уходи. Оставайся здесь, во Франции», — цитирует Марасиняню France Info.
Напомним, Мбаппе стал главным героем матча 1/8 финала Лиги чемпионов УЕФА «Барселона» — «ПСЖ». Сине-гранатовые открыли счёт благодаря голу форварда Лионеля Месси с пенальти, однако парижане довели встречу до волевой победы, а Килиан оформил хет-трик, забив все три мяча с игры. Итоговый счёт — 4:1 в пользу гостей.
Неоднократно сообщалось, что француз может покинуть «ПСЖ» и перейти в мадридский «Реал» или «Ливерпуль».
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