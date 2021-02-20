Юрген Клопп оценил выступление Тьяго Алькантары в нынешнем сезоне

Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп оценил выступление полузащитника мерсисайдцев Тьяго Алькантары в нынешнем сезоне.



«Тьяго Алькантара перешёл к нам уже по ходу сезона, затем он заболел коронавирусом, потом получил травму и всё ещё должен был адаптироваться к новой команде. А к тому времени мы и сами уже не были на высоте.



Нам приходилось перестраивать команду почти каждые три дня из-за постоянных травм центральных защитников и многих других изменений, так что Тьяго очень не повезло попасть на адаптацию к нам именно в этот момент. Но он провел несколько замечательных матчей. Его очень уважают в команде.



Как я понял, общественное мнение таково: „О, Тьяго вернулся в стартовый состав, и “Ливерпуль» из-за этого перестал побеждать". Но, если честно, такое мнение — это просто кошмар (в оригинале было использовано нецензурное выражение), позвольте мне так сказать! Люди, думающие подобным образом, просто не правы.



Всем нужно время, чтобы адаптироваться. «Бавария» играла в другом стиле, в другой лиге, и была гораздо более доминирующей командой в Бундеслиге, чем любая другая команда может позволить себе доминировать в английской Премьер-лиге.



Для него изменилось практически всё. Однако, очень хорошо, что мы все достаточно умны, чтобы правильно оценить ситуацию. Да, конечно, Тьяго может играть ещё лучше, но, если честно, всем в «Ливерпуле» есть в чём прибавлять. В этом нет никаких сомнений", — приводит слова Клоппа Sky Sports.



«Ливерпуль» в 24 матчах набрал 40 очков и занимает 6-е место в турнирной таблице английской Премьер-лиги сезона-2020/2021.

Клопп: вряд ли мы сможем в одночасье переломить сложную для «Ливерпуля» ситуацию