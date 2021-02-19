Клопп: вряд ли мы сможем в одночасье переломить сложную для «Ливерпуля» ситуацию

Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп рассказал о настроении, с которым красные подходят к мерсисайдскому дерби.



«Победы помогают убедить людей в том, что то, что вы делаете, всё ещё работает правильно. Убедить в этом команду не так уж трудно, но убедить остальных немного сложнее, потому что, когда у вас нет результатов, люди требуют больших изменений здесь и сейчас.



После победы в матче Лиги чемпионов с «РБ Лейпциг» прошло три дня, и та встреча — уже история. Матчи идут один за другим. Мы не смогли в одночасье переломить сложную для нас ситуацию, и это вряд ли произойдет мгновенно. Создание менталитета победителей — это вещь, которую приходится делать постоянно.



Это не первый раз в моей жизни или в жизни футболистов, когда мы не получили именно те результаты, которые мы хотим. Мы должны работать. Не поможет, если я скажу сейчас, что отныне мы снова будем непобедимы. Всё дело в том, чтобы работать над этим. В каждом матче мы хотим быть для соперника последней командой, с которой он желал бы играть. Это то, к чему мы стремимся и по сей день.



Когда мы приближаемся к стопроцентной форме, мы представляем реальную угрозу для всех соперников, но по разным причинам в этом сезоне мы не всегда были готовы на все сто процентов. Мы не воспринимаем это как оправдание, мы просто понимаем это. Так будет не всегда, но в этом сезоне мы должны разобраться с этой проблемой», — приводит слова немецкого специалиста Sky Sports.



«Ливерпуль» набрал в 24 матчах 40 очков и занимает 6-е место в турнирной таблице английской Премьер-лиги сезона-2020/2021.



Завтра, 20 февраля, состоится матч 25-го тура «Ливерпуль» — «Эвертон». Встреча пройдёт на стадионе «Энфилд» и начнётся в 20:30 мск.

Клопп — о результате матча с «Лейпцигом»: многие люди ждали, когда мы снова поскользнёмся