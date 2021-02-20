Видео курьёзного автогола в матче «Вулверхэмптон» — «Лидс Юнайтед»

В Вулверхэмптоне на стадионе «Молине» проходит стартовый матч 25-го тура английской Премьер-лиги «Вулверхэмптон Уондерерс» — «Лидс Юнайтед». Идёт 72-я минута матча, счёт 1:0 в пользу хозяев.



Счёт был открыт на 64-й минуте матча. Вингер «волков» Адама Траоре сместился с левого фланга в центр, прошёл вдоль штрафной и ударом с 25 метров сотряс перекладину, но после отскока мяч попал в спину вратаря «Лидса» Иллана Меслье, от которой и отрикошетил в ворот.

Видео курьёзнейшего автогола в матче «Вулверхэмптон» — «Лидс»

«Вулверхэмптон» в 24 матчах набрал 30 очков и занимает 12-е место в турнирной таблице английской Премьер-лиги сезона-2020/2021. «Павлины» (32) — на 11-м месте. У подопечных Марсело Бьельсы один матч в запасе.