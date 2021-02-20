Виктор Мозес: игроков «Спартака» готовят так, будто нам скоро отправляться на войну

Полузащитник «Спартака» Виктор Мозес рассказал о нагрузке, которую получили игроки красно-белых на сборах.



«Игроки «Спартака» страдали на сборе в Дубае? Ха-ха! Ну что тут сказать, это же предсезонка — ты должен страдать во время сборов. Мы все вместе страдаем, вместе отдыхаем. Всё круто. Перед сборами отдыхал в Дубае — вот был релакс. Ну а потом пришло время страданий. Ну что ж, оставалось только как мантру повторять: «Мы любим бегать! Влад Чепзанович — хороший парень».



Он нас готовит, будто нам скоро отправляться на войну. Но нам необходима такая предсезонка. Нужно войти в остаток сезона отлично готовыми и провести его на высшем уровне.



Если честно, в «Спартаке» работа потяжелее, чем в «Челси» и «Интере». Но в целом подготовка похожая: на предсезонке ты должен прыгать выше головы, делать что-то сверх обычных нагрузок. У нас был месячный перерыв, после которого было очень здорово отпахать на максимуме и переключиться с отпускного настроения на рабочее», — цитирует Мозеса «Спорт-экспресс».

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