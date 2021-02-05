«Финты Мозеса и любимый кофе Максименко». «Спартак» выпустил новый дневник со сбора

«Спартак» в своём «твиттере» выложил очередную часть видеодневника, в которой показал самые яркие моменты недели.
«Финты Мозеса и любимый кофе Максименко. Позади неделя второго сбора в Дубае. В новой серии нашего дневника вы увидите пейнтбольную битву, голы на любой вкус и даже бег с парашютами за спиной», — подписали ролик представители пресс-службы «Спартака».
6 февраля «Спартак» сыграет с солигорским «Шахтёром». Встреча пройдёт на поле комплекса «Джабаль-Али» в Дубае. Начало — в 15:00 мск. На следующий день красно-белые проведут встречу с «Ригой». Начало матча — в 15:00 мск. Напомним, в минувшем сезоне рижский клуб в третий раз подряд стал чемпионом Латвии.
«Спартак» в 19 матчах набрал 35 очков и занимает 3-е место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги сезона-2020/2021. Лидером соревнований является «Зенит» (41).
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