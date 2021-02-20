Дель Боске: несмотря на травмы, Роналдо был зверем

Бывший главный тренер «Реала» и сборной Испании Висенте дель Боске поделился мнением об экс-нападающем Роналдо. Напомним, бразилец выступал за мадридскую команду с 2002 по 2007 год.



«Все в клубе и за его пределами любили Роналдо. Он действительно хороший человек. Ему не нравилось видеть других людей грустными. Роналдо был великолепен. Это один из тех футболистов, которые просто делают команду лучше. Роналдо был отличным лидером благодарю своему таланту, а также человеческим качествам.



Я уверен, он был бы ещё лучше, если бы не травмы. Возможно, они повлияли на его выступления, потому что носили серьёзный характер. Несмотря на это, он был зверем. Феноменальный футболист», — приводит слова дель Боске Marca.