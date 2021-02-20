Тухель: решение о будущем Жиру в «Челси» ещё не принято

Главный тренер «Челси» Томас Тухель высказался о нападающем лондонского клуба Оливье Жиру.



«Никаких решений не принято, ещё слишком рано их принимать. Сезон не завершён, впереди достаточно времени, чтобы принять решение. Я пришёл в клуб недавно. Нужно больше времени, чтобы лучше узнать команду. Каждый заслуживает шанс показать свою ценность для коллектива. Пока могу сказать, что счастлив поработать с Оливье. Игрок невероятного уровня», — приводит слова Тухеля Goal.com.



Жиру выступает за «Челси» с 2018 года. До этого защищал цвета «Арсенала», «Монпелье» и других команд во Франции. В нынешнем сезоне 34-летний нападающий принял участие в тринадцати матчах английской Премьер-лиги и забил 4 гола.

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