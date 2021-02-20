Тухель: «Саутгемптон» воспользовался единственным шансом в матче. Мы должны были победить

Главный тренер «Челси» Томас Тухель прокомментировал результат матча 25-го тура АПЛ с «Саутгемптоном» (1:1).
«Сегодня у нас были все шансы и возможности одержать победу. Она была бы заслуженной, но иногда в футболе вы предоставляете сопернику один шанс, с которого они и забивают.
Не беспокоюсь о состоянии Тэмми Абрахама. Его замена в перерыве связана не с травмой, а с тем, что сегодня ему было трудно показать свои лучшие качества, поэтому мы изменили формацию. Вместо него вышел Каллум Хадсона-Одои, но мне не понравились его самоотдача, отношение к делу и то, как он прессинговал, поэтому через 30 минут поменял и его. Мы требуем 100% отдачи от наших футболистов. Я почувствовал, что сейчас он не в той форме, чтобы помочь нам. Это было трудное решение, но завтра оно должно быть забыто. У него есть все возможности, чтобы выйти в составе на матч с «Атлетико» в Лиге чемпионов", — приводит слова Тухеля BBC.
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У подопечных Томаса Тухеля прервалась четырёхматчевая победная серия в матчах АПЛ.
Лондонский «Челси» в 25 матчах набрал 43 очка и занимает 4-е место в турнирной таблице английской Премьер-лиги сезона-2020/2021. «Саутгемптон» (30) — на 13-м месте.
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