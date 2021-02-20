Хазенхюттль — о матче с «Челси»: сегодняшняя ничья — очень хороший результат для нас

Главный тренер «Саутгемптона» Ральф Хазенхюттль прокомментировал ничейный результат матча 25-го тура АПЛ с «Челси» (1:1).



«Очень хороший результат для нас после последних неудачных недель. В последних матчах мы заслужили большего, чем получили. Сегодня мы сделали всё что могли.



Такуми Минамино делает удивительные вещи с мячом. Физически он не самый сильный футболист, но у него есть невероятное желание, а также прекрасная техника.



Пенальти в наши ворота? Всегда есть опасность, когда нападающий в своей штрафной в подкате пытается блокировать подачу. Дэнни Ингс действительно коснулся ноги футболиста „Челси“, и судья заслужено указал на точку. После пропущенного мяча мы были хороши. С 65-й минуты чувствовал, что мы могли дожать соперника», — цитирует австрийского специалиста BBC.

Видео гола Такуми Минамино в матче с «Челси»

«Челси» в 25 матчах набрал 43 очка и занимает 4-е место в турнирной таблице английской Премьер-лиги сезона-2020/2021. «Саутгемптон» (30) — на 13-м месте. У «святых» один матч в запасе.