ЦСКА отдал в аренду «Тамбову» 18-летнего полузащитника

Полузащитник московского ЦСКА Тигран Аванесян будет выступать за «Тамбов» на правах аренды.

«ЦСКА и «Тамбов» оформили переход опорного полузащитника Тиграна Аванесяна на правах аренды.18-летний воспитанник «армейцев» будет выступать за тамбовчан до окончания чемпионата-2020/2021. Желаем Тиграну успехов в оставшейся части сезона», — сообщает пресс-служба «армейцев».

Напомним, «Тамбов» получил от РПЛ сумму, достаточную для разблокировки счетов, при этом также клуб смог обеспечить условия для временного снятия запрета на обновление заявки, реструктуризировав свою задолженность. ФК «Тамбов» продолжит выступление в российских футбольных соревнованиях. РФС и РПЛ будут вести регулярный мониторинг ситуации и контролировать соблюдение регламентных требований футбольным клубом «Тамбов» при участии в соревнованиях.