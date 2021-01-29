Полузащитник ЦСКА Аванесян: не хочу возвращаться в молодёжку, приехал на сборы закрепиться

Полузащитник ЦСКА Тигран Аванесян прокомментировал победу в товарищеском матче с испанской «Мурсией» (5:0).
«Главное — победили, действовали хорошо. Реализовали много моментов, уверенно сыграли как команда. Сейчас проводим матчи на фоне нагрузок, чтобы в сезоне было легче, и при этом, считаю, выглядим достойно. Тренеры подсказывали различные тактические моменты в плане прессинга, как перестраиваться. Они меня вовремя направили, поэтому в том эпизоде я побежал, вступил в борьбу, отобрал мяч и забил гол. Нужно было выше встречать соперника, агрессивнее идти в отбор. Рад, что удалось быстро воспользоваться этой подсказкой тренеров, спасибо им. После матча Виктор Михайлович обратил моё внимание на то, что я прислушался к советам и всё сделал правильно.
Моя задача — только играть, показывать, на что я способен. Конечно же, не хочу возвращаться в молодёжку, потому что каждый уважающий себя футболист настроен расти, идти выше, выше и выше. Какие-то этапы должны оставаться позади. Я приехал сюда с целью закрепиться. Здесь уровень гораздо выше, чем в молодёжке, раза в три точно. Всё делается быстрее, техническое оснащение тоже выше», — цитирует Аванесяна пресс-служба ЦСКА.
- 29 января 2021
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