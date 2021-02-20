Аджоев — о победе над «Зенитом»: отличный подарок ко Дню защитника Отечества

Руководитель тульского «Арсенала» Гурам Аджоев поделился впечатлениями от победы в матче Кубка России с Зенитом» (2:1).
«Выиграть у «Зенита» в гостях дорогого стоит будь матч чемпионата или Кубка. Нужно отметить всех ребят, тренерский штаб, абсолютно всю команду. Победили за счёт характера и хорошей организации. При этом создали больше моментов, чем соперник. Мало кто верил в нас перед этой игрой, но ребята не зря работали и терпели на сборах. Благодарен команде за этот матч, преподнесли отличный подарок и себе, и болельщикам ко Дню защитника Отечества», — сказал Аджоев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Панковым.
В матч 1/8 финала Кубка России «Зенит» уступил тульскому «Арсеналу». Встреча проходила на стадионе «Газпром Арена» в Санкт-Петербурге и завершилась со счётом 2:1 в пользу гостей.
- 20 февраля 2021
-
19:52
-
19:49
-
19:42
-
19:41
-
19:37
-
19:34
-
19:30
-
19:30
-
19:23
-
19:22
-
19:14
-
19:10
-
19:01
-
18:56
-
18:55
-
18:38
-
18:37
-
18:34
-
18:31
-
18:15
-
18:14
-
18:11
-
18:08
-
18:02
-
17:54
-
17:51
-
17:43
-
17:42
-
17:40
-
17:30
-
17:30
-
17:24
-
17:05
-
16:55
-
16:44