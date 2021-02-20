Аджоев — о победе над «Зенитом»: отличный подарок ко Дню защитника Отечества

Руководитель тульского «Арсенала» Гурам Аджоев поделился впечатлениями от победы в матче Кубка России с Зенитом» (2:1).



«Выиграть у «Зенита» в гостях дорогого стоит будь матч чемпионата или Кубка. Нужно отметить всех ребят, тренерский штаб, абсолютно всю команду. Победили за счёт характера и хорошей организации. При этом создали больше моментов, чем соперник. Мало кто верил в нас перед этой игрой, но ребята не зря работали и терпели на сборах. Благодарен команде за этот матч, преподнесли отличный подарок и себе, и болельщикам ко Дню защитника Отечества», — сказал Аджоев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Панковым.

В матч 1/8 финала Кубка России «Зенит» уступил тульскому «Арсеналу». Встреча проходила на стадионе «Газпром Арена» в Санкт-Петербурге и завершилась со счётом 2:1 в пользу гостей.