«Атлетико» сенсационно потерял очки в матче с «Леванте»
В матче 24-го тура испанской Примеры мадридский «Атлетико» принимал валенсийский «Леванте». Встреча проходила на стадионе «Ванда Метрополитано» в Мадриде (Испания) и завершилась со счётом 0:2.
«Атлетико» доминировал в ходе встречи и создал множество голевых моментов, но реализация подвела подопечных Диего Симеоне. А вот «Леванте», играя на контратаках, свои моменты использовал. На 30-й минуте счёт открыл полузащитник «лягушек» Хосе Луис Моралес. А на 90+5-й минуте, когда «Атлетико» пытался организовать финальный штурм, чтобы сравнять счёт, второй гол «Леванте» забил Хорхе де Фрутос.
«Атлетико», набрав 55 очков в 23 матчах, занимает 1-е место в турнирной таблице испанской Примеры. «Леванте» (31) — на 8-м месте.
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