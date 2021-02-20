Матч-центр Новости Видео Таблица переходов РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Футбол / Новости /

«Атлетико» сенсационно потерял очки в матче с «Леванте»

«Атлетико» сенсационно потерял очки в матче с «Леванте»
Футбол / Испания 0

В матче 24-го тура испанской Примеры мадридский «Атлетико» принимал валенсийский «Леванте». Встреча проходила на стадионе «Ванда Метрополитано» в Мадриде (Испания) и завершилась со счётом 0:2.

«Атлетико» доминировал в ходе встречи и создал множество голевых моментов, но реализация подвела подопечных Диего Симеоне. А вот «Леванте», играя на контратаках, свои моменты использовал. На 30-й минуте счёт открыл полузащитник «лягушек» Хосе Луис Моралес. А на 90+5-й минуте, когда «Атлетико» пытался организовать финальный штурм, чтобы сравнять счёт, второй гол «Леванте» забил Хорхе де Фрутос.

«Атлетико», набрав 55 очков в 23 матчах, занимает 1-е место в турнирной таблице испанской Примеры. «Леванте» (31) — на 8-м месте.

Испания - Примера. 24-й тур
20 февраля 2021, суббота. 18:15 МСК
Атлетико М
Мадрид
Окончен
0 : 2
Леванте
Валенсия
0:1 Моралес – 30'   0:2 де Фрутос – 90+5'
Комментарии (0)
Рекомендуем вам
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
Рекомендуем вам
© championat.com 2000–2021