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«Марсель» потерял очки в матче с одним из аутсайдеров французского чемпионата

«Марсель» потерял очки в матче с одним из аутсайдеров французского чемпионата
Футбол / Франция 0
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В матче 26-го тура французской Лиги 1 «Нант» принимал «Марсель». Встреча проходила на стадионе «Божуар» в Нанте (Франция) и завершилась со счётом 1:1

В первом тайме «Марсель» превзошёл соперника в контроле мяча, но нанёс всего один удар по воротам. «Нант» в контратаках трижды бил по воротам, но успехом эти удары не увенчались. Первый тайм завершился с нулями на табло. Во второй половине встречи, на 50-й минуте, «Нант» открыл счёт. Гол забил полузащитник Людовик Блас. «Марсель» ответил голом Димитри Пайета на 69-й минуте. На 90+4-й минуте встречи красную карточку получил защитник провансальцев Хироки Сакаи, но на итоговый результат матча удаление японца не повлияло.

«Марсель», набрав 38 очков в 25 матчах, занимает 6-е место в турнирной таблице французской Лиги 1. «Нант» (23) находится в зоне вылета — на 18-м месте.

Франция - Лига 1. 26-й тур
20 февраля 2021, суббота. 19:00 МСК
Нант
Нант
Окончен
1 : 1
Марсель
Марсель
1:0 Блас – 50'   1:1 Пайет – 69'
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