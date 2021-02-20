«Марсель» потерял очки в матче с одним из аутсайдеров французского чемпионата

В матче 26-го тура французской Лиги 1 «Нант» принимал «Марсель». Встреча проходила на стадионе «Божуар» в Нанте (Франция) и завершилась со счётом 1:1

В первом тайме «Марсель» превзошёл соперника в контроле мяча, но нанёс всего один удар по воротам. «Нант» в контратаках трижды бил по воротам, но успехом эти удары не увенчались. Первый тайм завершился с нулями на табло. Во второй половине встречи, на 50-й минуте, «Нант» открыл счёт. Гол забил полузащитник Людовик Блас. «Марсель» ответил голом Димитри Пайета на 69-й минуте. На 90+4-й минуте встречи красную карточку получил защитник провансальцев Хироки Сакаи, но на итоговый результат матча удаление японца не повлияло.

«Марсель», набрав 38 очков в 25 матчах, занимает 6-е место в турнирной таблице французской Лиги 1. «Нант» (23) находится в зоне вылета — на 18-м месте.