«Динамо» впервые с 1985 года обыграло «Спартак» на своём поле с разницей в два гола

В матче 1/8 финала Кубка России московское «Динамо» обыграло московский «Спартак» со счётом 2:0. Встреча проходила на домашнем стадионе бело-голубых «ВТБ Арена — Центральный стадион «Динамо» им. Льва Яшина».
В последний раз «Динамо» обыгрывало «Спартак» на своём поле с разницей в два мяча в октябре 1985 года.
Встречу обслуживала бригада арбитров во главе с Кириллом Левниковым. Ассистенты — Андрей Веретешкин и Рашид Абусуев. Резервный рефери — Иван Сиденков.
На групповом этапе турнира московский «Спартак» обыграл «Родину» (5:1) и красноярский «Енисей» (1:0). «Динамо» вступило в соревнование на стадии 1/8 финала. Соперник бело-голубых по четвертьфиналу будет определён в ходе жеребьёвки.
В другом матче 1/8 финала тульский «Арсенал» обыграл санкт-петербургский «Зенит» (2:1).
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