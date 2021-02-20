«Динамо» впервые с 1985 года обыграло «Спартак» на своём поле с разницей в два гола

В матче 1/8 финала Кубка России московское «Динамо» обыграло московский «Спартак» со счётом 2:0. Встреча проходила на домашнем стадионе бело-голубых «ВТБ Арена — Центральный стадион «Динамо» им. Льва Яшина».

В последний раз «Динамо» обыгрывало «Спартак» на своём поле с разницей в два мяча в октябре 1985 года.

Встречу обслуживала бригада арбитров во главе с Кириллом Левниковым. Ассистенты — Андрей Веретешкин и Рашид Абусуев. Резервный рефери — Иван Сиденков.



На групповом этапе турнира московский «Спартак» обыграл «Родину» (5:1) и красноярский «Енисей» (1:0). «Динамо» вступило в соревнование на стадии 1/8 финала. Соперник бело-голубых по четвертьфиналу будет определён в ходе жеребьёвки.

В другом матче 1/8 финала тульский «Арсенал» обыграл санкт-петербургский «Зенит» (2:1).