Гильерме: обращаю внимание на то, как «Локомотив» прогрессирует в руках Николича

Голкипер «Локомотива» Гильерме высказался о влиянии главного тренера Марко Николича на команду.
«Обращаю внимание на то, как команда прогрессирует в руках Марко. Когда он приехал, у нас было много изменений в составе, другая философия. У Марко было очень мало времени, чтобы с нами поработать, что-то изменить. На этом сборе время появилось, и сейчас уже вижу, как много у нас изменилось. Все очень серьёзно относятся к тренировкам», — сказал Гильерме в видео, размещённом на YouTube-канале клуба.
В мае 2020 года Николич был назначен на пост главного тренера московского «Локомотива», сменив на этой должности Юрия Сёмина. После 19 матчей в Премьер-лиге «железнодорожники» занимают восьмое место, набрав 28 очков.
Ближайший официальный матч «Локомотив» проведёт 20 февраля с «Тамбовом» в 1/8 финала Кубка России, а 27 февраля в матче 20-го тура РПЛ «железнодорожники» сыграют с московским ЦСКА.
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