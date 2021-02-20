Тедеско: после удаления Мозеса исход матча был решён

Главный тренер «Спартака» Доменико Тедеско прокомментировал проигрыш в матче 1/8 финала Кубка России с «Динамо» (0:2).

«Хорошо начали первый тайм, контролировали игру, были моменты. Нам сумели забить с пенальти. Это непросто, когда у тебя молодая команда. Второй тайм начали хорошо, имели моменты, но пропустили со стандарта. Потом случилось удаление Мозеса, после чего исход матча был решён.

Мы продолжили играть после пенальти, только теряли много мячей. Но мы не теряли голову, сохраняли структуру, имели голевые моменты», — передаёт слова Тедеско корреспондент «Чемпионата» Андрей Панков.

В матче 1/8 финала Кубка России «Динамо» обыграло «Спартак». Встреча проходила на стадионе «ВТБ Арена — Центральный стадион «Динамо» им. Льва Яшина» в Москве и завершилась со счётом 2:0.