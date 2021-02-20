Тедеско: ошибка в выборе схемы? Если бы думал, что с ней ошибусь, я бы по ней не играл

Главный тренер «Спартака» Доменико Тедеско после проигрыша в матче 1/8 финала Кубка России с «Динамо» (0:2) высказался о схеме красно-белых.
«Считаю ли, что ошибся с выбором схемы? Если бы думал, что с ней ошибусь, я бы по ней не играл. Ожидал этого вопроса, но какое отношение имеет схема к голам, пропущенным с пенальти, и к такому голу, который забил Тюкавин?
Мы хотели выиграть. Выбрали схему, которую считаем лучшей. Все решения принимаются, чтобы выиграть. Это комплекс», — передаёт слова Тедеско корреспондент «Чемпионата» Андрей Панков.
В матче 1/8 финала Кубка России «Динамо» обыграло «Спартак». Встреча проходила на стадионе «ВТБ Арена — Центральный стадион «Динамо» им. Льва Яшина» в Москве и завершилась со счётом 2:0.
Полузащитник «Динамо» Даниил Фомин открыл счёт в матче, реализовав пенальти, назначенный за игру Виктора Мозеса рукой. Нападающий «Динамо» Константин Тюкавин, вышедший на замену, забил второй гол своей команды. На 70-й минуте Шиманьски с левого края навесил в штрафную, Тюкавин опередил Жиго и пяткой переправил мяч в нижний угол ворот.
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