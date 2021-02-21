Клопп — о пенальти: если видеопомощник зовёт арбитра к экрану, он точно сомневается

Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп прокомментировал эпизод с назначением пенальти в матче с «Эвертоном» (0:2).
«Был ли пенальти? Вопрос не очень, потому что, если я упомяну о пенальти, вы знаете, что СМИ будут муссировать эту тему. Ситуация уже в прошлом, судья решение принял. Если VAR зовёт арбитра посмотреть повтор на экране, он точно сомневается. Главному арбитру не потребовалось много времени, чтобы подтвердить своё решение. Не могу это комментировать.
Я не совсем уверен в том, что арбитр видел нарушение, спросите его самого. Если бы пенальти не было, мы бы проиграли со счётом 0:1. В этой ситуации я не могу пенять на кого-то другого», — приводит слова Клоппа talkSPORT.
Судья ставит пенальти за фол Трента
Видео одиннадцатиметрового в исполнении Гилфи Тор Сигурдссона.
- 21 февраля 2021
-
00:27
-
00:19
-
00:01
- 20 февраля 2021
-
23:50
-
23:35
-
23:15
-
23:12
-
23:03
-
23:00
-
22:54
-
22:51
-
22:45
-
22:39
-
22:38
-
22:34
-
22:27
-
22:25
-
22:16
-
22:11
-
22:08
-
22:02
-
22:01
-
21:57
-
21:47
-
21:44
-
21:36
-
21:27
-
21:20
-
21:16
-
21:04
-
21:03
-
21:00
-
20:58
-
20:58
-
20:50