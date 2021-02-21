Клопп — о пенальти: если видеопомощник зовёт арбитра к экрану, он точно сомневается

Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп прокомментировал эпизод с назначением пенальти в матче с «Эвертоном» (0:2).

«Был ли пенальти? Вопрос не очень, потому что, если я упомяну о пенальти, вы знаете, что СМИ будут муссировать эту тему. Ситуация уже в прошлом, судья решение принял. Если VAR зовёт арбитра посмотреть повтор на экране, он точно сомневается. Главному арбитру не потребовалось много времени, чтобы подтвердить своё решение. Не могу это комментировать.



Я не совсем уверен в том, что арбитр видел нарушение, спросите его самого. Если бы пенальти не было, мы бы проиграли со счётом 0:1. В этой ситуации я не могу пенять на кого-то другого», — приводит слова Клоппа talkSPORT.

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