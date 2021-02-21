Тони Каскарино: судя по игре, Бэйл завершил карьеру ещё два года назад
Экс-нападающий «Челси» и сборной Ирландии Тони Каскарино раскритиковал игровую форму нападающего мадридского «Реала» Гарета Бэйла, который на правах аренды выступает в составе лондонского «Тоттенхэм Хотспур».
«Мне не понравились слова его агента о том, что Гарет готов завершить карьеру. Представьте, что вы одноклубник Бэйла, находитесь с ним в одной раздевалке и думаете «Так, значит, ты здесь доигрываешь?» Судя по тому, как Гарет играет, он завершил карьеру еще два года назад», — цитирует Каскарино Talk Sports.
В сезоне-2020/2021 Гарет Бэйл провёл в составе «Тоттенхэма» 17 матчей во всех турнирах, забил 5 голов и отдал 1 результативную передачу. Transfermarkt оценивает стоимость 31-летнего валлийца в € 20 млн.
Гарет Бэйл забил гол и отдал результативную передачу за «Тоттенхэм» впервые с 2013 года
Рекомендуем вам
- 21 февраля 2021
-
00:27
-
00:19
-
00:01
- 20 февраля 2021
-
23:50
-
23:35
-
23:15
-
23:12
-
23:03
-
23:00
-
22:54
-
22:51
-
22:45
-
22:39
-
22:38
-
22:34
-
22:27
-
22:25
-
22:16
-
22:11
-
22:08
-
22:02
-
22:01
-
21:57
-
21:47
-
21:44
-
21:36
-
21:27
-
21:20
-
21:16
-
21:04
-
21:03
-
21:00
-
20:58
-
20:58
-
20:50
Партнерский контент
Рекомендуем вам