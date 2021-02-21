Тони Каскарино: судя по игре, Бэйл завершил карьеру ещё два года назад

Экс-нападающий «Челси» и сборной Ирландии Тони Каскарино раскритиковал игровую форму нападающего мадридского «Реала» Гарета Бэйла, который на правах аренды выступает в составе лондонского «Тоттенхэм Хотспур».

«Мне не понравились слова его агента о том, что Гарет готов завершить карьеру. Представьте, что вы одноклубник Бэйла, находитесь с ним в одной раздевалке и думаете «Так, значит, ты здесь доигрываешь?» Судя по тому, как Гарет играет, он завершил карьеру еще два года назад», — цитирует Каскарино Talk Sports.

В сезоне-2020/2021 Гарет Бэйл провёл в составе «Тоттенхэма» 17 матчей во всех турнирах, забил 5 голов и отдал 1 результативную передачу. Transfermarkt оценивает стоимость 31-летнего валлийца в € 20 млн.