Матч-центр Новости Видео Таблица переходов РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Футбол / Новости /

Тони Каскарино: судя по игре, Бэйл завершил карьеру ещё два года назад

Тони Каскарино: судя по игре, Бэйл завершил карьеру ещё два года назад
Футбол / Англия 0

Экс-нападающий «Челси» и сборной Ирландии Тони Каскарино раскритиковал игровую форму нападающего мадридского «Реала» Гарета Бэйла, который на правах аренды выступает в составе лондонского «Тоттенхэм Хотспур».

«Мне не понравились слова его агента о том, что Гарет готов завершить карьеру. Представьте, что вы одноклубник Бэйла, находитесь с ним в одной раздевалке и думаете «Так, значит, ты здесь доигрываешь?» Судя по тому, как Гарет играет, он завершил карьеру еще два года назад», — цитирует Каскарино Talk Sports.

В сезоне-2020/2021 Гарет Бэйл провёл в составе «Тоттенхэма» 17 матчей во всех турнирах, забил 5 голов и отдал 1 результативную передачу. Transfermarkt оценивает стоимость 31-летнего валлийца в € 20 млн.

Гарет Бэйл забил гол и отдал результативную передачу за «Тоттенхэм» впервые с 2013 года
Комментарии (0)
Рекомендуем вам
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
Рекомендуем вам
© championat.com 2000–2021