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Защитнику «Спартака» Маслову выбили зуб в матче Кубка России с «Динамо»

Защитнику «Спартака» Маслову выбили зуб в матче Кубка России с «Динамо»
Футбол / Кубок России 0
Аудио-версия:

Защитник «Спартака» Павел Маслов сообщил, что ему выбили зуб во время матча Кубка России с «Динамо» (0:2).

«Можно я не буду разговаривать, мне зуб выбили», – сказал Маслов корреспонденту «Матч ТВ» Антону Анисимову, выложившего видеозапись разговора на своей странице в «Инстаграме».

В матче 1/8 финала Кубка России «Динамо» обыграло «Спартак». Встреча проходила на стадионе «ВТБ Арена — Центральный стадион «Динамо» им. Льва Яшина» в Москве и завершилась со счётом 2:0.

Полузащитник «Динамо» Даниил Фомин открыл счёт в матче, реализовав пенальти, назначенный за игру Виктора Мозеса рукой. Нападающий «Динамо» Константин Тюкавин, вышедший на замену, забил второй гол своей команды. На 70-й минуте Шиманьски с левого края навесил в штрафную, Тюкавин опередил Жиго и пяткой переправил мяч в нижний угол ворот.

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