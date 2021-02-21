«Это называется игра рукой!» Радимов высказался об эпизоде с нарушением Мозеса

Главный тренер «Зенита-2» Владислав Радимов прокомментировал эпизод с назначением пенальти в ворота «Спартака» в матче 1/8 финала Кубка России с «Динамо» (0:2).

«Это называется игра рукой! Радимов [чудак] и и так далее — принято заранее! Давайте объективно?» — написал Радимов на своей странице в «Твиттере».

В матче 1/8 финала Кубка России «Динамо» обыграло «Спартак». Встреча проходила на стадионе «ВТБ Арена — Центральный стадион «Динамо» им. Льва Яшина» в Москве и завершилась со счётом 2:0.



Полузащитник «Динамо» Даниил Фомин открыл счёт в матче, реализовав пенальти, назначенный за игру Виктора Мозеса рукой. Нападающий «Динамо» Константин Тюкавин, вышедший на замену, забил второй гол своей команды. На 70-й минуте Шиманьски с левого края навесил в штрафную, Тюкавин опередил Жиго и пяткой переправил мяч в нижний угол ворот.