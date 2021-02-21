«Это называется игра рукой!» Радимов высказался об эпизоде с нарушением Мозеса

Главный тренер «Зенита-2» Владислав Радимов прокомментировал эпизод с назначением пенальти в ворота «Спартака» в матче 1/8 финала Кубка России с «Динамо» (0:2).
«Это называется игра рукой! Радимов [чудак] и и так далее — принято заранее! Давайте объективно?» — написал Радимов на своей странице в «Твиттере».
В матче 1/8 финала Кубка России «Динамо» обыграло «Спартак». Встреча проходила на стадионе «ВТБ Арена — Центральный стадион «Динамо» им. Льва Яшина» в Москве и завершилась со счётом 2:0.
Полузащитник «Динамо» Даниил Фомин открыл счёт в матче, реализовав пенальти, назначенный за игру Виктора Мозеса рукой. Нападающий «Динамо» Константин Тюкавин, вышедший на замену, забил второй гол своей команды. На 70-й минуте Шиманьски с левого края навесил в штрафную, Тюкавин опередил Жиго и пяткой переправил мяч в нижний угол ворот.
- 21 февраля 2021
-
00:59
-
00:56
-
00:50
-
00:28
-
00:27
-
00:19
-
00:01
- 20 февраля 2021
-
23:50
-
23:35
-
23:15
-
23:12
-
23:03
-
23:00
-
22:54
-
22:51
-
22:45
-
22:39
-
22:38
-
22:34
-
22:27
-
22:25
-
22:16
-
22:11
-
22:08
-
22:02
-
22:01
-
21:57
-
21:47
-
21:44
-
21:36
-
21:27
-
21:20
-
21:16
-
21:04
-
21:03