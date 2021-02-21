Болельщики «Марселя» призвали владельца и президента клуба уйти в отставку

Болельщики французского «Марселя» собрали пресс-конференцию, на которой призвали владельца клуба Фрэнка Маккорта и президента Жака-Анри Эйро уйти в отставку. Об этом сообщает Get French Football News. Маккорт и Эйро работают в «Марселе» с 2016 года.

В конце января 2021 года фанаты «Марселя», недовольные результатами команды, напали на базу клуба и забросали вход в тренировочный центр пиротехникой. В результате защитник Альваро Гонсалес получил небольшую травму. Остановить беспорядки удалось только после прибытия пожарных и полиции.

2 февраля Андре Виллаш-Боаш заявил о несогласии с политикой клуба и подал в отставку с поста главного тренера.

Ранее стало известно, что аргентинский специалист Хорхе Сампаоли согласовал условия контракта с «Марселем».

После 25 матчей «Марсель» с 38 очками занимает шестое место в турнирной таблице Лиги 1.