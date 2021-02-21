Геркус — о проблемах российского футбола: сползаем в нижнюю точку многолетнего цикла

Бывший генеральный директор «Локомотива» Илья Геркус поделился мнением о проблемах современного российского футбола.

«Какие процессы мешают? Лига, сборная за последние двадцать лет не сказать что снизили свои позиции. Если брать рейтинги УЕФА, ФИФА, мы плюс-минус вокруг одних и тех же мест колеблемся. Иногда лучше, иногда хуже. Мы где-то седьмой-восьмой чемпионат Европы по силе.



В начале 2000-х падали ниже, но это явно не отражало силу чемпионата, мы явно лучше, чем совсем небольшие лиги. В то же время недавно были на шестом месте, боролись с Францией за пятое. Понятно, французы чуть сильнее, теперь вот Португалия нас обогнала, кто-то следующий, возможно, скоро обгонит. Но как они нас обошли, так и мы их обойдём со временем. Глобальной деградации нет.



Просто идёт циклическое снижение уровня игроков, отчасти связанное со случайными факторами. Такие поколения. Отчасти с тем, что работа по воспитанию игроков ухудшилась десять лет назад. Это сложные процессы, их тяжело отследить и найти, что было причиной первого, второго и третьего. Но мы видим, что игроков качественных стало поменьше, клубов — тоже, что ПФЛ сильно оскудела, ФНЛ сделалась слабее, чем раньше. Да, за счёт этого проседает футбол, но глобально катастрофы не происходит. Сползаем в нижнюю точку многолетнего цикла, но при правильной работе, скорее всего, будет подъём», — цитирует Геркуса сайт «Матч ТВ».