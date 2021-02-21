Агент: травма и несостыковка с тренером помешали Рассказову выйти на новый уровень

Агент Валериюс Мижигурскис, представляющий интересы защитника «Спартака» Николая Рассказова, поделился мнением, что помешало игроку выйти на новый уровень.



«Травма, несостыковка с тренером. Перед арендой в «Арсенал» он два месяца был не в тренировочном тонусе. «Спартак» летом играл каждые три дня, и его даже не включали в заявку. Получается, он лишь два-три раза в неделю занимался с командой, да и то тренировки были больше восстановительные. После этого в Туле было тяжело. После пары удачных игр бензин закончился.



А потом выдал несколько плохих туров. После паузы на сборные набрал кондиции. С «Зенитом» стал лучшим игроком матча. Сейчас все сборы отыграл левым защитником. Хорошо получалось, ему нравилось. Но получил травму, восстанавливается», — приводит слова Мижигурскиса «Матч ТВ».