Агент: травма и несостыковка с тренером помешали Рассказову выйти на новый уровень

Агент Валериюс Мижигурскис, представляющий интересы защитника «Спартака» Николая Рассказова, поделился мнением, что помешало игроку выйти на новый уровень.
«Травма, несостыковка с тренером. Перед арендой в «Арсенал» он два месяца был не в тренировочном тонусе. «Спартак» летом играл каждые три дня, и его даже не включали в заявку. Получается, он лишь два-три раза в неделю занимался с командой, да и то тренировки были больше восстановительные. После этого в Туле было тяжело. После пары удачных игр бензин закончился.
А потом выдал несколько плохих туров. После паузы на сборные набрал кондиции. С «Зенитом» стал лучшим игроком матча. Сейчас все сборы отыграл левым защитником. Хорошо получалось, ему нравилось. Но получил травму, восстанавливается», — приводит слова Мижигурскиса «Матч ТВ».
- 21 февраля 2021
-
11:06
-
11:03
-
10:48
-
10:38
-
10:17
-
10:07
-
09:54
-
09:53
-
09:53
-
09:49
-
09:37
-
09:36
-
09:30
-
09:30
-
09:20
-
08:23
-
08:10
-
07:22
-
04:48
-
04:16
-
04:00
-
03:25
-
03:08
-
02:57
-
02:32
-
00:59
-
00:56
-
00:50
-
00:28
-
00:27
-
00:19
-
00:01
- 20 февраля 2021
-
23:50
-
23:35
-
23:15